        Bodrum'da şiddetli yağış nedeniyle su baskınları yaşandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, yolda mahsur kalan 3 araç kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2026 - 14:22 Güncelleme:
        İlçede dün gün boyu etkili olan ve zaman zaman sağanağa dönüşen yağış gece saatlerinde şiddetini artırdı.

        Yağış sonrası Türkbükü, Mumcular, Müsgebi Mahallelerinde 6 ev ve iş yerini su bastı.

        Bodrum Belediyesi ekiplerince su basan bölgelerde su tahliyesi ve temizlik çalışmaları yapıldı. Yoğun su birikintilerinin olduğu noktalarda mahsur kalan 3 araç ekiplerce kurtarıldı.

        İlçede son 24 saatte metrekareye 50 kilogram yağış düştüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

