        Bodrum'da 7. Acı Ot Festivali binlerce kişiyi ağırladı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 7'nci kez düzenlenen Acı Ot Festivali binlerce kişiyi ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2026 - 16:46 Güncelleme:
        Muğla Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi ve Bodrum Ticaret Odasının destekleriyle Ortakent Yahşi Yalılarını Güzelleştirme ve Mavi Bayrak Derneği (OYDER) tarafından düzenlenen festival, Ortakent Köyiçi'nde ikinci ve son gününde de ilgi gördü.

        Festivale, Muğla Valisi İdris Akbıyık, Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, OYDER Başkanı Öncel Erkal'ın yanı sıra siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı.

        Festivalde 325 stant yer alırken acı ot, baldıran, deli kenker, turpotu, tilkişen ve ada marulu gibi Bodrum'a özgü otlar ilgi çekti.

        Festivalde, davul zurna eşliğinde kortej yürüyüşü de yapıldı. Vali Akbıyık, tezgahın başına geçerek şefler eşliğinde ocakta pişen tenceredeki Bodrum'un yöresel otlarından oluşan yemeğin yapımına destek de verdi.

        Akbıyık, gazetecilere, Muğla ve Bodrum'un yeryüzü cenneti olduğunu, burada sadece dünyanın en güzel denizi, güneşi, doğasının değil, aynı zamanda da envaiçeşit, birçok derde şifa olan otlarının olduğunu ifade etti.

        Turizmi 12 aya yaymaya çalıştıklarını anlatan Akbıyık, "Sadece denize, kuma, güneşe sıkışmasın istiyoruz. Bodrum gastronomisiyle, spor turizmiyle, sağlık turizmiyle ve acı otlarıyla, mandalinasıyla meşhur yeryüzü cenneti, dünyanın turizm merkezlerinden birisi. Festivale 100 bin kişinin katılmasını bekliyoruz. Artık dünya doğaya dönüyor. Ekolojimiz maalesef bozuluyor. Bu küreselleşen dünyada otlarımıza sahip çıkmamız, çevremize sahip çıkmamız önemli. Herkes ota, doğaya dönsün istiyoruz." diye konuştu.

        Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı'da otun, kültürün, mutfağın en önemli değeri olduğunu kaydetti.

        Doğadan toplanan şifalı otların misafirlere tanıtıldığını ve ikram edildiğini dile getiren Sırmalı, "Bu kültürün yaşatılması çok çok önemli. Bodrum ilçemiz hem tarihiyle, deniziyle olduğu kadar doğasıyla ve doğanın sunduğu şifalı bitkileriyle de çok önemli. Bölgemizdeki şifalı otların tanıtılması, özellikle bu anlamda da Bodrum'un güzel bir şifa ve lezzet destinasyonu olması için bu etkinliklerin çok çok önemli olduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

        Girişi ücretsiz olan festival akşam şarkıcı Suzan Kardeş'in vereceği konserle sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

