Datça'da okul yöneticilerine etik eğitimi semineri düzenlendi

Datça İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, ilçede görev yapan okul yöneticilerine yönelik etik eğitimi semineri gerçekleştirildi. Seminer, Muğla İl Millî Eğitim Müdürlüğü Müfettişi Ergin Nehir tarafından verildi. Kamu hizmetinde etik kültürünün güçlendirilmesi, görevlerin yürütülmesinde uyulması gereken etik davranış ilkeleri ve kamu yönetiminde güvenin artırılması konularında bilgilendirme yapıldı. Programa Şube Müdürü Emre Birgül de katıldı. Yöneticilerinin mesleki gelişimine katkı sağlayan bu tür çalışmaların devam edeceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.