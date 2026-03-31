Datça'da aşçı adayı öğrencilerinden Çay ve Aldal'a ziyaret

Datça ilçesinde aşçı adayı öğrencileri İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal'ı ziyaret etti.





İzmir'de, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 2. Gastronomi ve Aşçılık Yarışması'nda 48 okul arasında bronz madalya kazanan Datça Özcan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Çay ve Aldal'ı öğretmenleriyle ziyaret etti.



Yarışmada sergiledikleri lezzetler ve sunumlarla dikkat çeken öğrenciler, elde ettikleri başarıyla Muğla ve Datça'ya gurur yaşattı.



İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, elde edilen başarının mesleki ve teknik eğitim açısından büyük bir değer taşıdığını belirterek öğrencileri ve emeği geçen öğretmenlerini tebrik etti.

