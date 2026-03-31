        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Marmaris'te "TYBA Yacht Charter Show" hazırlıkları ele alındı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde 7-11 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek "TYBA Yacht Charter Show" öncesi, organizasyonun güvenli ve düzenli gerçekleştirilmesine yönelik koordinasyon toplantısı yapıldı.

        Giriş: 31.03.2026 - 16:41 Güncelleme:
        Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya başkanlığında, Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya ilgili kurum müdürleri katıldı.

        Toplantıda, etkinlik süresince alınacak güvenlik, trafik, asayiş ve liman düzeni tedbirleri detaylı olarak ele alındı. Kurumlar arası koordinasyonun sağlanması ve organizasyonun sorunsuz tamamlanması için planlanan önlemler karara bağlandı.

        Kaymakam Nurullah Kaya, toplantıda yaptığı konuşmada, Marmaris'in ulusal ve uluslararası önemli organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam ettiğini belirtti.

        Etkinliğin başarıyla tamamlanması için tüm kurumların işbirliği içinde hareket edeceğini vurgulayan Kaya, şunları kaydetti:

        "İlçemizde gerçekleştirilecek TYBA Yacht Charter Show organizasyonuna yönelik hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Etkinliğin sorunsuz, güvenli ve düzenli bir şekilde hayata geçirilmesi için tüm birimlerimiz koordinasyon içerisinde çalışmalarına devam edecek. Amacımız, bu önemli organizasyonu Marmaris'in marka değerine yakışır şekilde gerçekleştirmektir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye 5G'ye geçti
        Türkiye 5G'ye geçti
        5G hizmete alındı ilk hızlar ne oldu?
        5G hizmete alındı ilk hızlar ne oldu?
        Telefonlarda 5G'yi aktif etme yöntemi
        Telefonlarda 5G'yi aktif etme yöntemi
        Trump'tan müttefik ülkelere: Gidin petrolü kendiniz alın
        Trump'tan müttefik ülkelere: Gidin petrolü kendiniz alın
        Hürmüz Boğazı'na Türkiye'den çözüm
        Hürmüz Boğazı'na Türkiye'den çözüm
        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        APP plaka değişiminde son gün yoğunluğu
        APP plaka değişiminde son gün yoğunluğu
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İtalya'dan ABD'yi kızdıracak adım!
        İtalya'dan ABD'yi kızdıracak adım!
        İstanbul'un en pahalı caddesi artık daha sessiz
        İstanbul'un en pahalı caddesi artık daha sessiz
        Haydi bastır gönüller coşsun!
        Haydi bastır gönüller coşsun!
        Modern yaşamın bedeli: 10 yıl daha az yaşayacağız
        Modern yaşamın bedeli: 10 yıl daha az yaşayacağız
        Eurovision, Asya'ya açılıyor: 'Asya'vision geliyor
        Eurovision, Asya'ya açılıyor: 'Asya'vision geliyor
        A Milli Takım'ın rakibi Kosova nasıl bir takım?
        A Milli Takım'ın rakibi Kosova nasıl bir takım?
        AVM'de 18 yaş altına yasak
        AVM'de 18 yaş altına yasak
        Aleyna'nın son doğum günü görüntüsü ortaya çıktı!
        Aleyna'nın son doğum günü görüntüsü ortaya çıktı!
        Candan kardeşlerin 'dolandırıcılık' davasında karar çıktı!
        Candan kardeşlerin 'dolandırıcılık' davasında karar çıktı!
        Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi Habertürk'te
        Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi Habertürk'te
        "Aşık olan herkes etrafını satar"
        "Aşık olan herkes etrafını satar"
        Kafaları karıştıran paylaşım
        Kafaları karıştıran paylaşım

        Benzer Haberler

        MSKÜ'den anlamlı ziyaret
        MSKÜ'den anlamlı ziyaret
        Muğla'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü
        Muğla'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü
        Marmaris'te "18. Campus Cup" yelkenli yarışları başladı
        Marmaris'te "18. Campus Cup" yelkenli yarışları başladı
        Milas'ta uluslararası tarım ve yatırım buluşması
        Milas'ta uluslararası tarım ve yatırım buluşması
        Avusturyalı emekli turistlerin rotası yine Marmaris oldu
        Avusturyalı emekli turistlerin rotası yine Marmaris oldu
        Motosiklet sürücüsü kazada yaşamını yitirdi
        Motosiklet sürücüsü kazada yaşamını yitirdi