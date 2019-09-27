Kedi mamasında uyuşturucuya 3 tutuklama Muğla'da narkotik köpeği Kapan ile düzenlenen operasyonda kedi maması içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Muğla’nın Fethiye ilçesinde jandarma ekiplerinin narkotik köpeği Kapan ile birlikte düzenlediği operasyonda kedi mamasının içinde uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü ve Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ile uyuşturucu madde arama köpeği Kapan'ın da katılımıyla belirlenen 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan Hayrettin S, Murat K. ve Özay C'nin evlerinde yapılan aramalarda Kapan kedi maması içerisine gizlenmiş 1 kilo 737 gram reçine esrar buldu. Ekipler tarafından yapılan aramalarda ise 119 gram metamfetamin, bir miktar skunk (sentetik uyuşturucu) ile uyuşturucu satışından kazanıldığı değerlendirilen yüklü miktarda para ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak Eşen T Tipi Cezaevine gönderildi.

MUĞLA 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:32

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