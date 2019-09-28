İstanbul'da bir deprem daha!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Milas’ta sebze yüklü tır kaza yaptı. Hurdaya dönen tırın sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; S. C. idaresinde Yatağan istikametinden Bodrum’a doğru seyreden sebze meyve yüklü 35 AEM 405 plakalı tır, Üçyol kavşağında kaza yaptı.

Boğayokuşu’ndan inerken freni boşaldığı iddia edilen tır, meydana gelen kazada hurdaya dönerken, sürücüsü S. C. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılarak 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Saatlerce bekledi

Saat 04.00 sıralarında meydana gelen kazayla etrafa dağılan meyve ve sebzeler yoldan temizlenirken, hurdaya dönen tırın kaldırılma işlemi öğlen saatlerine kadar sürdü.

MUĞLA 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:32

GÜNEŞ 06:52

ÖĞLE 13:03

İKİNDİ 16:25

AKŞAM 19:03

YATSI 20:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.