Engelleri kanoyla aşıyorlar İyiliğe kürek çekerek engelleri aşıyorlar

Köyceğiz’de başlatılan “İyiliğe kürek çek” projesi özel gereksinimli bireylerin kano sporuyla tanışmasını sağlıyor.

Köyceğiz Spor Kulübü ve Köyceğiz Engelliler Derneğince “İyiliğe kürek çek” sloganıyla başlatılan sosyal sorumluluk projesi kapsamında özel gereksinimli bireyler her hafta uzman eğitmenler eşliğinde kano antrenmanı yapıyor.

Köyceğiz Gölü’nde dörder kişilik gruplar halinde hafta sonları gerçekleştirilen antrenmanlara isteyen engelli bireyler katılabiliyor.

Özel bireylerin uzman eğitmenler eşliğinde kano sporuyla tanıştığını anlatan Köyceğiz Spor Başkanı Tarkan Öztürk, “Köyceğiz Engelliler Derneği ve Köyceğiz Spor Kulübü işbirliğinde özel gereksinimli bireyler için iyiliğe kürek çek sloganıyla başlattığımız kano antrenmanlarımız tüm hızıyla ve keyifle devam ediyor.” diye konuştu.

“Özel bireylere katkı sağlıyor”

Özel bireylerin sosyalleşmesine fırsat sağlamayı hedeflediklerini belirten Köyceğiz Engelliler Derneği Başkanı Suzan Kara; “Kano sporu ile vücut koordinasyonları gelişmekte. Antrenmanlar, kendini kontrol edebilme, iletişim kurabilme, yeteneklerini keşfetme gibi alanlarda özel bireylere katkı sağlıyor.” dedi.

Kara, sözlerine şöyle devam etti; “Kano antrenmanlarında özel bireylerimizi destekleriyle yalnız bırakmayan Muğla Milletvekili Burak Erbay, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı ve Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Arif Yalılı’ya çok teşekkür ediyorum.”

MUĞLA 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:02

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