Büyükşehir 13 ilçede 149 bin metre dere temizliği yaptı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından,

1 Ocak 2019 tarihinden bu güne kadar 13 ilçede149 bin 706 metre dere temizliği yapıldı.

Muğla il genelinde kış mevsiminde yaşanan şiddetli yağışlar sonrası olası sel baskınlarını önün geçmek için çalışmalarını sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi, dere temizlik çalışmalarına devam ediyor. Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı MUSKİ Genel Müdürlüğü, kış sezonu hazırlıkları kapsamında 13 ilçede 1 Ocak 2019 tarihinden bugüne kadar 149 bin 706 metre dere temizliği yaptı.

Buna göre belediye ekipleri tarafından Bodrum’da 30 bin 675, Milas’ta 11 bin 461, Yatağan’da bin 480, Menteşe’de 8 bin 495, Marmaris’te 18 bin 384, Datça’da 9 bin 600, Köyceğiz’de 8 bin 870, Ortaca’da 6 bin 666, Dalaman’da 4 bin 970, Fethiye’de 41 bin 970 ve Seydikemer’de 8 bin 600 metre dere temizliği yapıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada “Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü olarak kış mevsiminde ilçelerimizde her hangi bir su taşkını ve diğer olumsuz olayların yaşanmaması için dere temizliği ve yağmursuyu hatlarının temizliği konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. MUSKİ ekiplerimiz bugüne kadar 13 ilçemizde 149 bin 706 metre uzunluğunda dere temizliği gerçekleştirdi. 13 ilçemizde çalışmalarımız devam ediyor. Gerekli görülen tüm önlemler alınıp temizlik ve tadilat işlemlerini tamamlayacağız” denildi.

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