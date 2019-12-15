Küçükeren, “Gurbetçi Karialılar” kitabını imzaladı

Bodrum Belediyesi'nin kültür etkinlikleri kapsamında araştırmacı arkeolog Canan Küçükeren'in “Gurbetçi Karialılar, Mısır, İran, İsrail” adlı son kitabının tanıtım ve imza günü düzenlendi. Küçükeren kitap tanıtım imza gününde Bodrum'da bir Karia Müzesinin olması gerektiğini söyledi

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı ve Başkan Vekili Emel Çakaloğlu'nun katıldığı imza gününe Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ve çok sayıda davetli katıldı.

Türkçe ve İngilizce olarak basılan “Gurbetçi Karialılar” kitabı ilgili olarak kısa bir söyleşi yapan Canan Küçükeren kitabın yepyeni hipotezler doğuracağını söyledi. Karia kültürel kimliğine de bambaşka boyutlarda bir katkısı olacağını savundu.

Küçükeren “ Karialılar maalesef çok fazla araştırılmayan bir uygarlık, umarım bu kitabım Karia uygarlığının önemine bir vurgu olur ve Karia müzesi açılır, o zaman bu uygarlığa çok daha fazla sahip çıkılır. Tarihte hak ettiği noktaya ulaşır. Aslında batı bölgelerimizde Karia ile ilgili eserlerimiz var. Karia ile ilgili müze kurulması için alt yapımız hazır, belli kaynaklar elinin taşının atına koyması gerekir. Umarım tarihimize sahip çıkarız, böylece ülkemiz daha güzel yerlere gelecektir, ağırladığımız turist sayısı daha da artacaktır. Çünkü kültürümüz her zaman her şeyin üzerindedir. Bu güzel imza gününde bize verdiği destek için Bodrum Belediye Başkanı Sayın Ahmet Aras'a ve Başkan yardımcımız Emel Çakaloğlu'na, Bodrum Belediyesi çalışanlarına sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.

Başka Yardımcısı Emel Çakaloğlu ise "Tarihimizi bilmek çok önemli, bu konuda yıllarını vermiş, yurt içi yurt dışı araştırmalarda olsun bu kitap bizim geçmişimize aydınlık, büyük bir ışık bir mum olacağına eminim, emekleri için Canan hanıma çok teşekkür ederim" dedi.

Kaymakam Bekir Yılmaz ise "Bir milleti millet yapan değerleri, kültürü ve tarihidir. Bizim gibi böyle önemli turizm merkezlerinde tarihi kültürü de çok önemlidir. Kültür turizmi de çok önemli. Bazı şeyleri belge olarak yazı hale getirmek bizden sonraki nesillere bir kaynak bırakmakta çok önemlidir. Bu yönde çok ciddi hizmetleri var Canan hanımın, kendisine emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Daha sonra Küçükeren kitabını okurları için imzaladı.

MUĞLA 15 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:39

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