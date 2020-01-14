Yeni yılın ilk örnek öğrencileri ödüllendirildi

Muğla’nın Menteşe İlçesinde okullarında örnek gösterilen 55 ortaokul ve lise öğrencisi, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız tarafından ödüllendirildi. 'Menteşe’nin Örnek Öğrencileri’ projesi 2020 yılı Ocak ayı ödül töreni Muğla Kaymakamlık binasında gerçekleştirildi. Törene Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Menteşe İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz, öğrenciler, veliler ve öğretmenler katıldı.

Ödül töreni öncesi konuşma yapan Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, "Buradaki en önemli hadise bir kurul tarafından öğretmenlerin başarı ve davranış açısından en örnek öğrencinin seçilmesi. Bu öğrencilere bir motivasyon sağlıyor. Geçen sene Muğla'nın başarısında bu projenin katkısı olduğunu düşünüyorum. Bu sene de bu dönem bitmeden karneden önce törenimizi gerçekleştirmek istedik. İki ay da bir olarak devam edecek. Muğla özelinde biz eğitim konusunda iyi durumdayız. Tabiki bunlarla yetinmeyeceğiz. Yeni projelerimizle eğitime destek vermeye devam ediyoruz. Özellikle son zamanlarda sanata ayrı bir önem veriyoruz. Kaymakamlık binamız sanat galerisi gibi kullanılıyor" diyerek ülkenin eğitimine yönelik açıklamalarda bulundu.

Ardından gerçekleştirilen ödül töreninde okullarında örnek öğrenci olarak seçilen 55 ortaokul ve lise öğrenci ödüllendirildi.

MUĞLA 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:48

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