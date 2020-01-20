Sobadan zehirlenen yaşlı çift öldü

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Muğla'nın Ula İlçesinde , Mehmet Külek (73) ve Ayşe Külek (67) çifti, evlerinde uyudukları sırada sobadan sızan

karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Olay Muğla'nın Ula İlçesi Köprübaşı Mahallesi Kökçüler Sokakta meydana geldi. Ayşe ve Mehmet Külek çifti gece uyumadan önce kömür sobasını yaktı. Sabah saatlerinde eve gelen çiftin kızları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Ardından olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Evin salonuna giren ekipler çifti hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ayşe ve Mehmet Külek'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Çiftin naaşı öğle namazına müteakip Ula Yeni Mezarlığa defnedildi.

MUĞLA 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:47

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