Bodrum’un korkulu rüyası yakayı ele verdi

Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

Muğla'nın Bodrum ilçesine dadanan hırsız son işinde yakayı ele verdi. 7 ayrı hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi. Hırsızlık yaptığı anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Son 1 ay içerisinde özellikle Müskebi Mahallesi'nde faaliyet gösteren 6 iş yerinde meydana gelen hırsızlıklar ve 1 motosiklet hırsızlığı olayıyla ilgili araştırma yürüten Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızı tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda 7 olayın şüphelisi olduğu belirlenen B.B. isimli şahıs, çalınan motosiklet ve iş yerlerinden çalınan eşyalar ile birlikte yakalandı. Zanlı gözaltı işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken, çalınan malzemeler de sahiplerine iade edildi.

Öte yandan, hırsızlık anlarına ait güvenlik kamera görüntülerinde ise hırsızın rahat tavırları dikkat çekiyor. Girdiği iş yerinde motosiklet anahtarını bulan zanlı kapıda park halindeki motosikleti götürürken, görüntülere yakalanıyor. Bir hırdavatçı dükkanına girmek için cam kapıyı taşla kıran hırsızın çabaları içeriye girmesine yetmiyor.

MUĞLA 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:46

GÜNEŞ 08:09

ÖĞLE 13:23

İKİNDİ 16:04

AKŞAM 18:27

YATSI 19:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.