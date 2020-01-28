Tatilde olan çocuklar “Arkadaşım Ben Geldim” ile eğlendi

Milas Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Belediye Başkanı Muhammet Tokat’ın çocuklara karne hediyesi olarak “Arkadaşım Ben Geldim” adlı çocuk tiyatro oyunu sahnelendi. Dizi ve sinema oyuncusu Gülnihal Demir ile Zafer Kaya’nın sahnelediği oyunu izleyen çocuklar keyifli dakikalar geçirdi.

Zafer Kaya’nın yazıp, yönettim, dizi ve sinema oyuncusu Gülnihal Demir ile birlikte sahnelediği “Arkadaşım Ben Geldim” adlı müzikli, danslı çocuk oyunu Milaslı çocuklarla buluştu.

Oyun Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonu’nda 13 ve 15 saatlerinde iki ayrı seansla sahnelendi.

Oyuna salonda bulunan çocukları da dahil ederek sahneye alan Demir ve Kaya, çocuklarla keyif dolu anlar yaşattılar.

Oyunun sonunda çocuklara tavsiyelerde bulunan Kaya, “derslerimizde başarılı olduğumuz gibi hayatta da başarılı olmak için farklı çalışmalar yapmamız gerekiyor. Uzun uzun bilgisayar, tablet, telefon başında zaman geçirirseniz eğer sosyalleşemez ve arkadaş çevresi edinemezsiniz. Ailenizle bile aranıza mesafeler koyarsınız. Hayatın tadı gerçek anlamda hayattadır. Yani tablet, bilgisayar veya telefondan oyun oynayacağınıza arkadaş edinin, arkadaşlarınızla oynayın veya evde anne babanızla oynayın” dedi.

“Arkadaşım Ben Geldim” adlı oyun 29 Ocak Perşembe günü son kez aynı saatlerde sahnelenecek.

MUĞLA 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:43

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