2020 yılında 211 bin metre dere temizliği yapılacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından 2020 yılı içerisinde 13 ilçede 210 bin metre dere temizliği yapılacak.

İstanbul’dan daha fazla yüz ölçümüne sahip olan Muğla’da, Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri 13 ilçede kış aylarında taşkına sebebiyet vermemesi için dere temizliklerini sürdürüyor. MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri 2020 yılı içerisinde 13 ilçede 210 bin metre dere temizliği yapılacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi sorumluluk sahası içinde bulunan derelerde 2019 yılında yapılan temizlik çalışmaları da Bodrum’da 56 bin 350 metre, Milas’da 12 bin 236 metre, Yatağan’da 3 bin 680 metre, Menteşe’de 17 bin 477 metre, Ula’da 2 bin 685 metre, Marmaris'te 22 bin 364 metre, Datça’da 14 bin 50 metre, Köyceğiz’de 8 bin 870 metre, Ortaca’da 7 bin 432 metre, Dalaman’da 5 bin 170 metre, Fethiye’de 47 bin 50 ve Seydikemer’de 14 bin 400 metre olmak üzere toplam 211 bin 764 metre dere temizliği yapıldığı açıklandı.

2020 yılında ise Muğla Büyükşehir Belediyesi sorumluluk sahası içinde Bodrum’da 176 bin 700 metre uzunluğunda 49, Milas’da 91 bin 600 metre uzunluğunda 7, Kavaklıdere’de 105 bin metre uzunluğunda 28, Yatağan’da 23 bin 700 metre uzunluğunda 16, Menteşe’de 37 bin 400 metre uzunluğunda 149, Ula’da 54 bin 300 metre uzunluğunda 41, Marmaris'te 108 bin 900 metre uzunluğunda 52, Datça’da 26 bin 500 metre uzunluğunda 14, Köyceğiz’de 8 bin metre uzunluğunda 10, Ortaca’da 22 bin 300 metre uzunluğunda 4, Dalaman’da 83 bin 900 metre uzunluğunda 4, Fethiye’de 185 bin 400 metre uzunluğunda 30, Seydikemer’de 104 bin 500 metre uzunluğunda 8 adet olmak üzere 1 milyon 100 bin 200 metre uzunluğunda 412 adet dere bulunuyor.

MUĞLA 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:42

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