Muğlaspor-Diyarbekirspor: 0-1

STAT: Atatürk
HAKEMLER: Emre Kaan Çalışkan (xx), Özcan Genel (xx), Levent Yeşilyurt (xx)
MUĞLASPOR: Gökhan (x) Mustafa (xx), Mehmet Akif (x), Muhammed (xx), Ramazan (xx), Güray (xx), Anıl (x) (Dk. 77 Adem x), Rıdvan (x) (Dk. 65 Rıza xx), Murat Can (x), Batuhan (x), Sami Can (xx) (Dk. 87 Bilal)
DİYARBEKİRSPOR: Hasan (xxx) Ömer (xxx), Şevket (xx), Faruk (xxx), Onur (xx), Maksut (xxx) (Dk. 90 Emre Hasan), İbrahim (xx), Taner (xxx) (Dk. 79 Uğur xx), Ahmet Buğrahan (xxx), Reşo (xx) (Dk. 77 Ozan xx), Feyyaz (xx)
GOL: Dk. 60 Ahmet Buğrahan (Diyarbekirspor)
SARI KARTLAR: Maksut, Uğur, Faruk (Diyarbekirspor), Mehmet Akif, Muhammed, Ramazan (Muğlaspor)TFF 3. Lig 3. Grup'ta son 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlikle Play-Off yarışına ortak olan Muğlaspor'un yenilmezlik serisi evinde Diyarbekirspor önünde son buldu: 0-1. Konuk ekip, 60. dakikada Ahmet Buğrahan'ın golüyle karşılaşmadan 3 puanla ayrıldı. Bu skorla Muğlaspor 33 puanda kalırken Diyarbekir 34 puana ulaştı.
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-