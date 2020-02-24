Milas’ta üç ayrı mahalleye okul binası yaptırılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Milas’ta üç ayrı mahalleye okul binası yaptırılıyor

İHA

Milas'ta, üç ayrı mahalleye okul binası yaptırılıyor. İlkokul ve ortaokul olarak kullanılacak okullarda yaklaşık bin 300 öğrenci eğitim öğretim görecek. Her üç okul da Haziran ayı içerisinde tamamlanacak.

Milas’ta üç ayrı mahalleye okul binası yaptırılıyor

Milas’ta, üç ayrı mahalleye okul binası yaptırılıyor. İlkokul ve ortaokul olarak kullanılacak okullarda yaklaşık bin 300 öğrenci eğitim öğretim görecek. Her üç okul da Haziran ayı içerisinde tamamlanacak.
Milas’ın Güllük, Hayıtlı ve İsmetpaşa Mahallesi’ne üç ayrı okul binası yapılıyor. Hayıtlı Mahallesi Kardelen Sokak’ta hazine arazisinde inşaat çalışmalarına başlanılan Hayıtlı İlkokulu 360 öğrenci kapasiteli 12 derslikli, İsmetpaşa Mahallesi Sodra Dağı mevkiinde yapılan Sodra Ortaokulu ise 480 öğrenci kapasiteli 16 derslikli olarak yapılıyor.
Okul binasında çok amaçlı salon, beden eğitim salonu, sığınak, kazan dairesi, jeneratör odası, tuvalet, su deposu, kız ve erkek soyunma odaları bulunan okullardan Hayıtlı İlkokulu yaklaşık 5 milyon liraya, Sodra Ortaokulu ise yaklaşık 13 milyona mal olacak.
Muğla Yatırım ve İzleme Koordinasyon Başkanlığı tarafından yaptırılan her iki okuldaki çalışmaların Haziran ayı içerisinde tamamlanarak teslim edilmesi planlanıyor. Milas’ın Güllük Mahallesi’ne AK Parti Muğla Milletvekili M. Yavuz Demir ve İlçe Başkanı Fahri Acar’ın girişimleriyle kazandırılan ilkokul binasının yapımında ise sona yaklaşılıyor. 8 milyon 866 bin liraya mal olacak olan 16 derslikli okul da Haziran ayında tamamlanacak.
Milas Kaymakamı Eren Arslan, inşaat çalışmaları devam eden okullarda incelemelerde bulundu. Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, Şube Müdürü Akın Coşkun ve Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli Hasan Özbek’in eşlik ettiği inceleme sırasında Kaymakam Arslan, okulların 2020 2021 eğitim öğretim yılında tamamlanmış olacağını dile getirdi.
Eğitim alanındaki yatırımlar önümüzdeki aylarda da devam edecek. Emek Mahallesi’nde yer alan Kampüs Alanı’na 24 derslikli okul binası ve 6 atölye, 200 öğrenci kapasiteli yurt binası, İsmetpaşa Mahallesi’nde bulunan Fatih İlkokulu’nun bulunduğu alana 24 derslikli ilkokul, Ören İlk/Ortakolu’na 5 derslikli beceri atölyesinin yapım çalışmalarının da Mayıs veya Haziran ayı içerisinde başlanılacağı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muğla’yı Özkan temsil edecek
YEREL HABERLER Muğla’yı Özkan temsil edecek
2023 Ahmet Yesevi Gençlik ve Eğitim Kursu başlıyor
YEREL HABERLER 2023 Ahmet Yesevi Gençlik ve Eğitim Kursu başlıyor
Güleda'nın annesi: Katilin en ağır cezayı almasını istiyoruz
YEREL HABERLER Güleda'nın annesi: Katilin en ağır cezayı almasını ...
Yaz kış şifa kaynağı; Sulu Muğla Kebabı
YEREL HABERLER Yaz kış şifa kaynağı; Sulu Muğla Kebabı
Miniklerden atık getirme merkezine ziyaret
YEREL HABERLER Miniklerden atık getirme merkezine ziyaret
Ortaca’da trafik kazası; 1 ölü
YEREL HABERLER Ortaca’da trafik kazası; 1 ölü
Seydikemer’de kafasına tomruk çarpan kişi öldü
YEREL HABERLER Seydikemer’de kafasına tomruk çarpan kişi öldü
Foseptiğe düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Foseptiğe düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı
Muğlaspor - Osmaniyespor Futbol Kulübü: 0-0
YEREL HABERLER Muğlaspor - Osmaniyespor Futbol Kulübü: 0-0
TFF 3. Lig Muğlaspor:0 Osmaniyespor: 0 Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 3. Grup mücadelesinde Muğlaspor kendi sahasında ağırladığı Osmaniyespor ile golsüz berabere kaldı.
YEREL HABERLER TFF 3. Lig Muğlaspor:0 Osmaniyespor: 0 Türkiye ...
Muğlaspor'da sahada protesto
YEREL HABERLER Muğlaspor'da sahada protesto
Atatürk'ün Marmaris'e gelişinin 85'inci yıl dönümü kutlandı
YEREL HABERLER Atatürk'ün Marmaris'e gelişinin 85'inci yıl dönümü ...
10 metrelik kuyuya düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER 10 metrelik kuyuya düşen yavru köpeği itfaiye ...
Atatürk’ün Marmaris’e gelişinin 85. yıldönümü törenle kutlandı
YEREL HABERLER Atatürk’ün Marmaris’e gelişinin 85. yıldönümü törenle ...
İngiliz hemşireden Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yardım
YEREL HABERLER İngiliz hemşireden Elazığ ve Malatya'daki ...
Marmaris'te işçilerin tehlikeli mesaisi
YEREL HABERLER Marmaris'te işçilerin tehlikeli mesaisi
Bodrum Şehir Tiyatrosu'nda atölye çalışmaları devan ediyor
YEREL HABERLER Bodrum Şehir Tiyatrosu'nda atölye çalışmaları devan ...
İkinci el otomobil fiyatına satılan safranın fiyatı düşünce talep arttı
YEREL HABERLER İkinci el otomobil fiyatına satılan safranın fiyatı ...
Sahayı su bastı, maç tatil edildi
YEREL HABERLER Sahayı su bastı, maç tatil edildi
Seydikemer'de 32 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Seydikemer'de 32 kaçak göçmen yakalandı
Yavru köpekler itfaiyenin yardımıyla kurtarıldı
YEREL HABERLER Yavru köpekler itfaiyenin yardımıyla kurtarıldı
Seydikemer’de 32 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Seydikemer’de 32 düzensiz göçmen yakalandı
Bodrum’da ev yangını
YEREL HABERLER Bodrum’da ev yangını
Kültür Derneği, verdiği konserle mest etti Fethiye’de THM konseri
YEREL HABERLER Kültür Derneği, verdiği konserle mest etti Fethiye’de ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X