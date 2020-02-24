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'100 Şiirde Bodrum' için imza günü

İHA

Bodrum Belediyesi Personeli Cezmi Çoban tarafından derlenen '100 Şiirde Bodrum' adlı antoloji kitabının ilk imza günü gerçekleşti.
Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Bodrum Kent Müzesi ve Arşivi'nde çalışan Cezmi Çoban'ın 13. kitabı olan, “100 Şiirde Bodrum” kitabının ilk imza günü, 22 Şubat Cumartesi günü Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.
M.Ö. 2. yüzyıl ile 2020 arasında yazılmış, Bodrum Yarımadası ile Bodrum kentinin yerel değerlerini konu edinen yüz şiirin yer aldığı antolojide İlhan Berk, Harun Özakıncı, Maksut Doğan, Mehmet Uslu, Ali Abbas Çınar, Şenel Özpolat, Efnan Ezenel, Mustafa Yeşilova, Tuncay Özsert, Şenol Cömert, Berkant Çandar ve Kallimakhos gibi şair, sanatçı ve Bodrum severlerin şiirleri yer almakta.
Bodrum kent kültürü ve tarihine her yıl 1 kitap kazandırmayı kendisine hedef olarak belirleyen Çoban; "Araştırma ve derleme sürecinde, yardım ve desteklerini esirgemeyen başta Bodrum Belediye Başkanımız Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkan Yardımcılarımız, belediye birim amirlerimiz, müdürlerimiz ve koordinatörlerimize teşekkür ederim." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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