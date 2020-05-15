Milas'ta Gençlik Haftası etkinlikleri törenle başladı

Her yıl 15 19 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Gençlik Haftası, Muğla’nın Milas ilçesinde Atapark’ta resmi çelenk sunum programıyla başladı. Gençlik Haftası kutlama programı, korona virüs nedeniyle internet üzerinden evlerdeki çeşitli sportif etkinliklerle bir hafta boyunca devam edecek.



Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 101’inci yılı, Gençlik Haftası ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Atapark’ta tören gerçekleştirildi. Törene; Gençlik ve Spor İlçe Koordinatörü Durmuş Tayfun Uslu, Gençlik Merkezi Müdürü Aşkın Binbir, Kredi Yurtlar Kurumu Müdürü Serkan Acarsoy, Gençlik Merkezi, Mehmet Güçlü Güreş Eğitim Merkezi, KYK Milas Yurt Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personeli katıldı. Tören, Gençlik Merkezi Müdürü Aşkın Binbir’in Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başlayıp, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşımızın seslendirilmesiyle son buldu.



15 19 Mayıs Gençlik Haftası boyunca Milas Gençlik Merkezince 15 16 18 Mayıs 2020 tarihlerinde Online Satranç ve Bilgi Yarışması düzenlenecek.

Mehmet Güçlü Güreş Eğitim Merkezi ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından 15 19 Mayıs tarihleri arasında antrenör ve sporcuların katılımı ile sosyal medya platformları üzerinden evde spor faaliyetlerinin gerçekleştirilecek.

KYK Milas Yurt Müdürlüğünce ise 15 19 Mayıs tarihleri arasında gönüllü gençlerin sosyal medya platformları üzerinden evde sosyal ve kültürel faaliyetlerini gerçekleştirmesi sağlanacak.



Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hazırlanan bir araç ise ilçe ilçe şehir turu düzenleyecek. 15 Mayıs’ta Menteşe’de, 16 Mayıs’ta Datça, Marmaris ve Ula’da, 17 Mayıs’ta Bodrum, Milas, Yatağan ve Kavaklıdere’de, 18 Mayıs’ta Seydikemer, Fethiye, Dalaman, Köyceğiz’de şehir turları gerçekleştirilecek. Milas’ta 17 Mayıs tarihinde gün içinde Gençlik ve Spor Bakanlığı aracı şehir turu gerçekleştirerek Atatürk’ün sevdiği şarkıları çalarak bayrak, balon, top, tshirt dağıtımı yapacak.



19 Mayıs 2020 Salı günü Atapark’ta saat 9’ da ise Milas Kaymakam’ı Eren Arslan’ın katılımlarıyla ve Gençlik ve Bakanlığı taşra teşkilatı müdürlükleri Gençlik Merkezi, Mehmet Güçlü Güreş Eğitim Merkezi, KYK Milas Yurt Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personelinin katılımıyla Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlanması yapılacak. Atatürk Anıtı önüne çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve istiklal marşı ile tören son bulacak.

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