Üç günde 25 metrekaresi yıkıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, gazeteci Yılmaz Özdil’in eşi Hülya Özdil adına kayıtlı villanın imara aykırı bölümlerinin yıkımı 3’üncü günde de devam etti. 3 günde 25 metrekaresi yıkılan kaçak bölümler Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından denetlendi.

30 Mayıs sabahı başlayan Yılmaz Özdil’in evinin kaçak bölümlerinin yıkımı bugün de devam etti. 3 günde yaklaşık 25 metrekaresi yıkılan evin 143 metrekaresinin daha yıkılacağı öğrenildi. 10 işçinin Özdil’in villasına gelerek yıkım işlemini sürdürdüğü görüldü. Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri gözetiminde yıkım 3 gündür yakından takip ediliyor. 30 Mayıs sabahı eve gelen yıkım ekibi önce pencere ve kapıları söküp jeneratör odasının yıkımına başlamıştı. Dün ve bugün yıkıma devam eden ekibin şimdiye kadar 25 metrekareyi yıktığı öğrenildi.

Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğüne bağlı ekiplerin gözetiminde işçiler tarafından gerçekleştirilen yıkımda bugüne kadar jeneratör hane ile depo olarak kullanılan bölümlerin yıkımı tamamlandı. 25 metrekarelik kaçak eklentileri yıkan işçilerin bugün de 18 metrekarelik müştemilatın yıkımına başladığı öğrenildi.

142 metrekarelik evini yaptığı eklentilerle 310 metrekareye çıkaran Özdil ailesinin evin 168 metrekaresini kaçak olarak eklentilerle büyüttüğü geçtiğimiz ay ortaya çıkmıştı.

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