Yılmaz Özdil'in villasındaki kaçak eklentilerin yıkımı sürüyor (2)

<br>YARIN DA SÜRECEK<br>Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil'e satın aldığı, imara aykırı yapılaşmayla 142 metrekareden 310 metrekareye çıkarılan villanın kaçak eklentilerinin yıkım çalışmalarına ara verildi. Ara verilen yıkım işlemine yarın devam edileceği öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Cavit AKGÜN<br>2020-06-02 19:44:14<br>
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