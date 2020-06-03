Marmaris’te çocuklar denizin ve parkların tadını çıkardı

Korona virüs önlemleri kapsamında yaklaşık 2,5 ay önce getirilen denize girme yasağı, 1 Haziran itibarıyla kaldırıldı. Havaların yağmurlu ve serin olması sebebi ile henüz dolmayan plajlar bugün çocuklar sayesinde şenlendi.

Hava sıcaklığının 24 derece deniz suyunun ise 21 derece olduğu Marmaris’te çocuklar halk plajında gönüllerince oynadı. Bazıları aileleri ile denize girdi. Sosyal mesafe kurallarının pek uyulmadığı sahilde Polisler sık sık anons yaparak ve devriye gezerek uyarılarda bulundu.

Havaların henüz tam ısınmamasından dolayı plajlarda beklenen yoğunluk olmasa da oyun parkları doldu. Çocuklar, çok uzun zamandır evde olduklarını ve dışarı çıktıkları için mutlu olduklarını söylediler.

Sahil kenarında ki yürüyüş yollarının açılması da kalabalık insan gruplarını o tarafa yöneltti. Bekçiler ve polisler sık sık sosyal mesafe ve maske takma uyarısında bulundu. Uyarıları dikkate almayanlara idari para cezaları kesildi.

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