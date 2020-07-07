Bodrum'da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 1 tutuklama

<br>Selçuk AKBAŞ/BODRUM(Muğla), (DHA)- BODRUM'da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi tabancayla vurularak yaralandı. 2 yaralı hastanede tedaviye alınırken, kavgaya karışan 4 kişi de jandarma ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklandı. <br>Bodrum'un kırsal Karabağ Mahallesi, Bayraktepe mevkisinde, dün saat 03.00 sıralarında, F.N. (22) ve kız arkadaşı İ.S. (32) ile husumetli oldukları O.A. (23), V.K. (23), H.T. (36) ve K.K. (35) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek tabancalarında kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada K.K. sol omzundan, İ.S. ise sağ ayağından tabancayla vurularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, 4 kişi olay yerinden kaçtı. Yaralılar, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ilçedeki özel hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.<br>Jandarma olayın ardından kavgaya karışan F.N., O.A., V.K., H.T. ve K.K.'yi düzenledikleri operasyonla evlerinde yakalayıp, gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden F.N., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer 4 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.<br>İ.S.'nin de hastanedeki tedavisini ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ<br>2020-07-07 18:51:49<br>

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