Bodrum'daki uyuşturucu operasyonunda oyuncak bebek içinden kokain çıktı (2)

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ŞÜPHELİLERDEN 1'İ TUTUKLANDI

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, iki ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda bir miktar esrar, kokain ve uyuşturucu madde metamfetamin ile yakalanıp, adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden M.B.Ç., tutuklandı. Diğer şüpheliler M.G., Y.M., ve Y.Ö. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.Selçuk AKBAŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ

2020-07-10 16:35:04



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