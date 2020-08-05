Menteşe Belediyesinden öğrencilere danışmanlık hizmeti

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Menteşe Belediyesi ve EğitimSen Muğla Şubesi, üniversite tercihlerini yapacak adayları rehber ve danışmanlık hizmeti verecek.

614 Ağustos tarihleri arasında verilecek ücretsiz danışmanlık hizmeti sayesinde, üniversite hayali kuran gençlerin zorlu tercih maratonu, uzmanların yol göstericiliğinde daha kolay geçecek. Üniversiteye yerleşme planı yapan adaylar 614 Ağustos tarihleri, saat 14.0017.00 arasında Menteşe Belediyesi’nin 0 252 214 01 48 numaralı telefonunu arayarak, uzmanların verdiği danışmanlık ve rehberlik hizmetinden hiçbir ücret ödemeden faydalanabilecek.

Pandemi sürecinden dolayı online verilecek hizmette adaylar, kendilerine yol gösteren uzmanların görüşünü alarak, tercih karmaşası yaşamadan kararlarını verebilecekler.

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