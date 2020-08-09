Zeytinlik alanda çıkan yangın ormana sıçradı (4)

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TERMAL KAMERALI DRONE UÇURDULAR

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi'ndeki orman yangınının 7 saat sonra kontrol altına alınmasının ardından ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, kameralarla donatılan yangın kontrol aracından, ekipleri alevlerin olduğu noktalara yönlendirdi. Ekipler, havanın kararması nedeniyle yangın bölgesini termal kameralı drone uçurarak kontrol etti. Zeytinlik ve karaçam ağaçlarının bulunduğu yaklaşık 50 hektarlık alanın zarar gördüğü bölgede ekipler, termal kameralı drone ile karadan göremedikleri noktaları havadan kontrol ederek alev olup olmadığını tespit etmeye çalıştı.Ramazan ÇETİN/MİLAS (Muğla), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Milas Ramazan ÇETİN

2020-08-09 00:49:19



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