Ata tohumları Menteşe Belediyesine ödül getirdi Menteşe Belediyesi’nin ‘Pandemi Süresince Tarımsal Üretimin Yerel Tohumla Desteklenmesi’ projesi, Sağlıklı Yaşam kategorisinde jüri özel ödülüne layık görüldü.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ata tohumları Menteşe Belediyesine ödül getirdi Menteşe Belediyesi’nin ‘Pandemi Süresince Tarımsal Üretimin Yerel Tohumla Desteklenmesi’ projesi, Sağlıklı Yaşam kategorisinde jüri özel ödülüne layık görüldü.

İHA

Ata tohumları Menteşe Belediyesine ödül getirdi Menteşe Belediyesi’nin ‘Pandemi Süresince Tarımsal Üretimin Yerel Tohumla Desteklenmesi’ projesi, Sağlıklı Yaşam kategorisinde jüri özel ödülüne layık görüldü.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından bu yıl 11’ncisi düzenlenen, 35 üye belediyenin 102 projeyle başvurduğu ‘Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışmasında’ ödüller sahiplerini buldu. Menteşe Belediyesi ‘Pandemi Süresince Tarımsal Üretimin Yerel Tohumla Desteklenmesi’ projesiyle, Sağlıklı Yaşam kategorisinde jüri özel ödülüne layık görüldü.
4 farklı kategoride (Sosyal Sorumluluk, Sağlıklı Şehir Planlaması, Sağlıklı Yaşam, Sağlıklı Çevre) gerçekleştirilen Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama yarışmanın jüri başkanlığı Prof. Dr. Ruşen Keleş tarafından yapıldı. Yarışma jürisinin diğer üyeleri Prof. Dr. Feza Karaer, Prof. Dr. Emine Didem Evci Kiraz, Prof. Dr. Bülent Yılmaz, Prof. Dr. Tülin Vural Aslan, Doç. Dr. Asım Mustafa Ayten ve Murat Ar’dan oluştu.
Jüri Özel Ödülü
Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ailesine ve jüri üyelerine teşekkür eden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Üyesi olduğumuz Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin düzenlediği Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışmasında jüri özel ödülüne layık görüldüğümüz için mutluyuz, gururluyuz. Bu ödül pandemi sürecinde yerli üretim ile ilgili yaptığımız çalışmaların ve üreticilerimize verdiğimiz desteğin bir nişanı. Demek ki Menteşe Belediyesi olarak pandemi sürecinde doğru işlere imza atmışız. Aldığımız her ödül bizlerin daha çok çalışmasına vesile olurken, sorumluluğumuzdan arttığı bilincini hatırlatıyor. Menteşe Belediyesi olarak üretmeye, halkımızın yararına yeni projelerle hizmet vermeye devam edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye Rallisi, nefes kesen mücadelelere sahne olacak
YEREL HABERLER Türkiye Rallisi, nefes kesen mücadelelere sahne ...
Marmaris’te dere yatakları kışa hazırlanıyor
YEREL HABERLER Marmaris’te dere yatakları kışa hazırlanıyor
Muğla'da 'Zeytin Park' ilgi çekiyor
YEREL HABERLER Muğla'da 'Zeytin Park' ilgi çekiyor
Bodrum'da freni boşalan vinç şarampole devrildi: 2 yaralı 
YEREL HABERLER Bodrum'da freni boşalan vinç şarampole devrildi: 2 ...
Boynuna plastik parça dolanan kediyi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Boynuna plastik parça dolanan kediyi itfaiye kurtardı
Koruma altındaki hayvanı gözlerini kırpmadan vurdular
YEREL HABERLER Koruma altındaki hayvanı gözlerini kırpmadan vurdular
Ayakkabı için biriktiği parası çalınan genci polis sevindirdi
YEREL HABERLER Ayakkabı için biriktiği parası çalınan genci polis ...
Kıyıya vuran ölü yunus turistleri şoke etti
YEREL HABERLER Kıyıya vuran ölü yunus turistleri şoke etti
Marmaris'te sağlık kahramanları için konser düzenlenecek
YEREL HABERLER Marmaris'te sağlık kahramanları için konser ...
Liverpool Belediye Başkanı Rothery, yamaç paraşütü ile uçtu
YEREL HABERLER Liverpool Belediye Başkanı Rothery, yamaç paraşütü ...
Koçarlı Belediyesi’nden Menderes’e vefa Menderes için ödüllü şiir ve resim yarışması düzenlendi
YEREL HABERLER Koçarlı Belediyesi’nden Menderes’e vefa Menderes için ...
Milas'ta orman yangını
YEREL HABERLER Milas'ta orman yangını
Kafenin bahşiş kutusundan 700 lira çalan zanlı muavin çıktı
YEREL HABERLER Kafenin bahşiş kutusundan 700 lira çalan zanlı muavin ...
Milas’ta orman yangını Dumanın görülmesinin ardından bölgeye 5 helikopter sevk edildi
YEREL HABERLER Milas’ta orman yangını Dumanın görülmesinin ardından ...
Milas’ta otluk yangını söndü, Güvercinlikte orman yangını başladı
YEREL HABERLER Milas’ta otluk yangını söndü, Güvercinlikte orman ...
Bodrum sahillerinde yoğunluk azaldı
YEREL HABERLER Bodrum sahillerinde yoğunluk azaldı
Hasan Şimşek, bu dönem en güvenli yatırım gayrimenkul ve toprak oldu
YEREL HABERLER Hasan Şimşek, bu dönem en güvenli yatırım gayrimenkul ...
Bodrum'da üretici pazarına ilgi her geçen gün artıyor
YEREL HABERLER Bodrum'da üretici pazarına ilgi her geçen gün artıyor
Turizm kentinin merkezinde 2 metrelik engerek yakalandı Marmaris ilçesinde bir apartın girişinde yaklaşık 2 metre uzunluğunda zehirli siyah engerek yılanı yakalandı.
YEREL HABERLER Turizm kentinin merkezinde 2 metrelik engerek ...
Turizm kentinin merkezinde 2 metrelik engerek yakalandı Marmaris ilçesinde bir apartın girişinde yaklaşık 2 metre uzunluğunda zehirli siyah engerek yılanı yakalandı.
YEREL HABERLER Turizm kentinin merkezinde 2 metrelik engerek ...
Muğla Büyükşehir Okçusu Türkiye şampiyonu Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından Antalya’da düzenlenen Açık Hava Federasyon Kupasında Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü okçusu Emircan Haney Türkiye şampiyonu oldu.
YEREL HABERLER Muğla Büyükşehir Okçusu Türkiye şampiyonu Türkiye ...
MuğlaKENT uygulaması ile 1 Milyon 400 Bin SMS Muğla Büyükşehir Belediyesi MuğlaKent uygulaması ile yaz sezonunda Muğla’yı ziyaret eden 1 Milyon 400 bin kişiye lokasyon bazlı SMS attı.
YEREL HABERLER MuğlaKENT uygulaması ile 1 Milyon 400 Bin SMS Muğla ...
Kuş tarlayı yakıyordu Muğla’nın Menteşe ilçesi Muğla-Denizli Karayolu üzerindeki bir tarlada elektrik direğine çarpan kuş anız yangınına neden oldu.
YEREL HABERLER Kuş tarlayı yakıyordu Muğla’nın Menteşe ilçesi ...
Kum zambaklarını koparmanın cezası 73 bin 747 TL
YEREL HABERLER Kum zambaklarını koparmanın cezası 73 bin 747 TL

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X