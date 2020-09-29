Yatağan’da orman yangını

Muğla’nın Yatağan ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, bugün öğlen saatlerinde Çaybükü Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yerleşim yerlerine yakın olan ve rüzgarın da etkisi ile büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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