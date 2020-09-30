Muğlaspor'a Süper Lig'den transfer

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MUĞLA, (DHA)Misli.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta ilk 2 haftayı Düzcespor ve 52 Orduspor FK yenilgileriyle kapatan düşme hattındaki Muğlaspor, Süper Lig'den takviye yaptı. Yeşil-beyazlılar Hes Kablo Kayserispor'un genç orta saha oyuncusu Ercan Çifci ile sözleşme imzaladı. Muğlaspor'un 20 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık mukavele yaptığı açıklandı. Kayserispor'un altyapısından yetişen Ercan geçen sezon sarı-kırmızılılarla 3 kez Ziraat Türkiye Kupası maçına çıktı. DHA-Spor Türkiye-Muğla

2020-09-30 11:15:07



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