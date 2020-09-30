İmamın evinde ders gören öğrenciler için EBA Destek Noktası oluşturuldu Bilgisayarları gören öğrenciler mutluluktan havaya uçtu

Muğla’nın Ula ilçesinde cep telefonu şebekelerinin çekmemesi nedeniyle internete ulaşamayan yaklaşık 50 öğrencinin yardımına İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetişti. İnterneti bulunan imamın evinde ders gören öğrenciler için EBA Destek Noktası oluşturuldu

Muğla Valisi Orhan Tavlı’nın talimatı ile İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre ve ekibi, Turgut Mahallesi'nde internet erişimi olmayan öğrenciler için harekete geçti. EBA Destek Noktası kurulurken, bilgisayarları gören ve internet erişimine kavuşan çocuklar mutluluktan havalara uçtu. 10 bilgisayar, 5 tablet ile Turgut İlkokulunun iki odası EBA Destek Noktası olarak kırsaldaki öğrencilere hizmet verecek. Bunun yanı sıra Telekom tarafından da köye internet hattının döşeme çalışmalarının başlatıldığı öğrenildi.

Ortaokul öğrencisi Ece Demirtaş bilgisayar ve internete kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyleyerek teşekkür etti.

Öğrencilerden Yağmur Özcan ise "Önceden internete giremiyorduk. Tabletimiz yoktu. EBA Destekten tablet ve bilgisayarlarımız geldi. Çok teşekkür ederiz. Bizi çok mutlu ettiler" ifadelerini kullandı.

Bir gün önce çocuklarının durumundan yakınan öğrenci velilerinden Saniye Özcan’ın mutluluğu ise yüzüne yansıdı. Özcan, "Çocuklarımız derslerine artık girebilecek. Büyüklerimiz sesimizi duydu. İnternete kavuştuk. Çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, "Muğla’da Valimizin himayelerinde başlattığımız sınırsız eğitim projemiz vardı. Basınımızın da yakından takip ettiği gibi bu aşamalı olarak uygulamalarını başlatmıştık. Üç aşamadan oluşan bu projede ilk etapta evinde televizyon olmayan çocuklarımızın televizyonlarını evlerine kadar ulaştırdık. İkinci aşaması ise yine köy ve mahallelerinde internet altyapısı evinde olmayan çocuklarımıza bakanlığımızın da talimatıyla EBA Destek Noktalarını oluşturarak çocukların EBA’ya erişimlerini sağlamaktı. Bugün bu okulumuzda internet altyapısı kuvvetlenerek, yeterli bilgisayar donanımı da valimizin talimatıyla buraya ulaştırıldı. Burada okuyan çocuklarımızın EBA’ya ulaşımı bire bir takip edilecek, izlenecektir. Basınımıza bu konuda verdiği katkıdan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

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