4 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Yunan Sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına itilen 4 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Marmaris Bozburun açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri düzensiz göçmenlerin kurtarılması için bot görevlendirdi. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından can Salı içine bindirilerek Türk karasularına itilen 4 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı.

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