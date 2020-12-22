Dur ihtarına uymayan araçtan uyuşturucu çıktı

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Muğla'nın Menteşe İlçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan araç uzun süren kovalamaca sonucunda yakalandı. Araçta yapılan aramada kenevir tohumu çıkınca, 4 kişi gözaltına alındı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin ilçe merkezinde gerçekleştirdiği denetimler sırasında 48 DG 756 plakalı araç ekiplerin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Şehir içinde uzun süre devam eden kovalamacanın ardından polis ekipleri aracı Tayyare Kavşağında durdurmayı başardı.

Araç içinde polis ekipleri tarafından yapılan arama sonucunda kenevir tohumu ele geçirilince, 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

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