24 ölümlü kaza duruşması ertelendi 2017 yılında ‘Anneler Günü’ etkinliği için Marmaris’e giden ve Sakartepe rampasında meydana gelen kazada 24 kişinin ölümü ile ilgili duruşma ertelendi.

13 Mayıs 2017’de İzmir Buca’dan ‘Anneler Günü’ etkinliği için Marmaris’e hareket eden Armağan Serttaş yönetimindeki 03 FR 747 plakalı otobüs, Sakartepe rampasından inişi esnasında kaza yapmış ve 24 kişi ölmüş, 10 kişi de yaralanmıştı.

Kaza ile ilgili Muğla 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi 26 Şubat 2019 tarihinde tutuklu sanık araç sahibi Bülent Çetindağ 10 yıl habip cezası aldı. Yargıtay verilen cezayı alt sınırdan verdiği gerekçesi ile yerel mahkemenin kararını bozdu. Bozulan kararın ardından ikinci duruşma bugün yapıldı.

Tutuklu sanık araç sahibi Bülent Çetindağ’ın Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) duruşmaya katılması beklenirken, sistemdeki yoğunluk nedeniyle bağlantı kurulamadı. Sanık avukatı Mustafa Cihat Eken müvekkilinin gelen adli tıp raporuna göre fren sisteminde oynama yapmadığını, bu nedenle olayın faili olamayacağını belirterek müvekkilinin tutuksuz yargılanmasını talep etti.

Mahkeme araç sahibi Bülent Çetindağ’ın tutukluluk halinin devamına karar verirken, duruşma 4 Mart’a ertelendi. 4 Mart tarihinde karar çıkması bekleniyor.



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