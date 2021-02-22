Fethiyespor hata yapmadı

"Vazifemi yaptım baba" diye bağırıp çıplak halde böyle koştu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



FETHİYE, (DHA) - MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Gup'ta hafta içinde Tekirdağspor galibiyetiyle liderlik koltuğunu yeniden devralan Fethiyespor, deplasmanda Karaman Belediyespor engelini 2-0'la geçerken zirveyi korumanın mutluluğunu yaşadı. Deplasmanda son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alıp bu sezon evindeki başarılı performansını dış sahaya da taşımaya başlayan Muğla temsilcisi zirvede 43 puana ulaştı.

Fethiyespor, takipçileri 41 puanlı Belediye Kütahyaspor ile 42 puandaki Nazilli Belediyespor'un birbirleriyle oynayacakları haftada perşembe günü Büyükçekmece Tepecikspor'u yenerek zirvede farkı açmayı hedefliyor. Geçen sezon kariyerinde 3'üncü kez transfer olduğu Fethiyespor'da toplamda 7'nci sezonunu geçiren kaptan Sabri Turgut, dün Karaman deplasmanında takımdaki 200'üncü maçına çıkmanın gururunu yaşadı.

DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)

2021-02-22 12:23:16



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.