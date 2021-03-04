Başkan Gürün’den pazarda Korona virüs denetimi Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Pazar esnafını ziyaret ederek, kısıtlamaların esnetilmesiyle ilgili rehavete kapılmamaları konusunda uyardı.

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Türkiye’nin kısa bir süre önce “kontrollü normalleşme” sürecine geçmesiyle birlikte turuncu bölgede yani yüksek risk kategorisinde olan Muğla’da yeni düzenlemeler de hayata geçmeye başladı.

Kontrollü normalleşme sürecini sahada inceleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş Perşembe günleri kurulan semt pazarını ziyaret etti.

Pazarcı esnafına hayırlı işler dileğinde bulunan Başkan Gürün, esnaf ve vatandaşlara sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralarını hatırlatırken bu süreçte rehavete kapılmamaları konusunda uyarıda bulundu.

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