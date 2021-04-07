Mustafa Keser de Bodrumlu oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ünlü türkücü Mustafa Keser ailesi ile birlikte İstanbul’u terk edip Bodrum’a yerleşme kararı aldı.

Geçtiğimiz günlerde Bodrum’a gelerek Turgutreis’te yaşayan ünlü sanatçı Nejat Alp’i ziyaret eden Mustafa Keser Bodrum’a yerleşeceğini açıkladı. Yıllardır Bodrum’da yaşamını sürdüren Alp’ten öneriler alan Keser’in yaz başı Bodrum’a taşınacağı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.