Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi ziyarete açıldı

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Muğla'nın Menteşe İlçesi Cumhuriyet Meydanı'nda sabah saatlerinde ziyarete açıldı. İki gün meydanda kalacak mobil müze saat 10:00 ile 18:00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'ne yönelik açıklama yapan Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl, "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Kültür ve Turizm Bakanlığımızın katkıları ile 1213 Nisan 2021 tarihleri arasında Muğla Cumhuriyet Meydanında 10.0018.00 saatleri arasında halkımızın ziyaretine açık olacaktır. Bu proje ile Çanakkale’ye gitmemiş olan, bu şanlı zaferi ve mirasını yerinde görmemiş olan vatandaşlarımız için bu mobil tır hazırlanmıştır. İki gün boyunca ilimizde kalacak olan tırdaki görselleri ve Çanakkale ruhunu yaşamak için tüm vatandaşları, gençleri ve öğrencileri ziyarete davet ediyorum" dedi.

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