Muğla'da Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'na katılan sporculara yoğun ilgi

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Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) - 56'ncı Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Marmaris'ten startı verilen 180 kilometrelik Marmaris-Turgutreis etabında ünlü bisikletçilerin Muğla Çevre Yolu'ndan geçişleri ilgiyle izlendi.

Geleneksel turun 7'nci etabı Muğla Valisi Orhan Tavlı, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı tarafından başlatıldı. 11 Nisan'da Konya'da başlayan ve toplamda 8 etaptan oluşan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda Marmaris'ten saat 10.10'da yola çıkan bisikletçilere Muğla Çevre Yolu geçişlerinde bölgede oturan vatandaşlar ile sokağa çıkma yasağında özel izinle pandemi kurallarına uyularak güzergaha getirilen öğrenciler ve sporcular, ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak destek verdi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Bisikletçilerin Muğla'dan geçişi

Seyircilerden detay görüntü

(HABER-KAMERA: Cavit AKGÜN / MUĞLA, DHA)

DHA-Spor Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

2021-04-17 13:26:10



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