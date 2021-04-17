Bodrum Belediyesi iftara yetişemeyenlere kumanya dağıttı

Bodrum Belediyesi Ramazan ayı dolayısı ile pandemi kısıtlamalarında trafikte iftara yetişemeyen, iftar saatine yolda yakalanan vatandaşları yalnız bırakmadı. Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde iftarlık kumanyaları dağıttı.



Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından başlatılan iftarlık kumanya dağıtımı ile evlerine yetişemeyen, trafikte kalan, zorunlu hallerde çalışma faaliyetlerini sürdüren ve orucunu açamayan vatandaşlar için kumanya dağıtıldı. Ramazan ayında trafik yoğunluğu nedeniyle iftara yetişemeyenler için Bodrum Otogar ışıklarında başlatılan iftarlık kumanya dağıtımının ikincisi Gümbet Kavşağı'nda gerçekleşti. Trafik akışının yoğun olduğu iftar saatlerinde yolda kalan sürücüler ile minibüs ve otobüslerdeki yolcular, dağıtılan bu kumanyalarla oruçlarını açtı.



Kumanya dağıtımlarının hafta içi yapılacağı ve ilçe genelinde trafiğin yoğun olan bölgelerinin seçileceği belirtilirken, uygulamanın Ramazan ayı boyunca süreceği bildirildi.



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