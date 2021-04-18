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Orman yangınları erken başladı Muğla’da Menteşe ve Kavaklıdere ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan orman yangınlarından Kavaklıdere yangını kontrol altına alınırken, Menteşe Yılanlı bölgesi Çamoluk mahallesindeki yangının kontrol altına alınması çalışması sürüyor.

İHA

Muğla'da dün akşam saatlerinde iki ayrı ilçede başlayan orman yangınından Kavaklıdere ilçesi Sazak Mevkiindeki yangın kontrol altına alındı. Menteşe'nin Yılanlı bölgesi Çamoluk mahallesinde başlayan orman yangını ise kısmen kontrol altına alındı.

Orman yangınları erken başladı Muğla’da Menteşe ve Kavaklıdere ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan orman yangınlarından Kavaklıdere yangını kontrol altına alınırken, Menteşe Yılanlı bölgesi Çamoluk mahallesindeki yangının kontrol altına alınması çalışması sürüyor.

Muğla’da dün akşam saatlerinde iki ayrı ilçede başlayan orman yangınından Kavaklıdere ilçesi Sazak Mevkiindeki yangın kontrol altına alındı. Menteşe’nin Yılanlı bölgesi Çamoluk mahallesinde başlayan orman yangını ise kısmen kontrol altına alındı.
İlk yangın Kavaklıdere Menteşe Mahallesi Sazak mevkiinde başladı. Kısa bir süre sonra Menteşe ilçesi Yılanlı bölgesi Çamoluk ve Göktepe mahallelerinin arasında yer alan ormanlık alandan dumanlar yükselmeye başladı.
Her iki yangına da Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Büyükşehir, Menteşe ve Kavaklıdere Belediyesine ait iş makineleri ile su tankları müdahale etti. Menteşe Yılanlı bölgesi Çamoluk mahallesindeki yangına 50 arazöz, 15 dozer, 150 orman işçisi ile mahalle sakinleri müdahale etti. Ekiplere Aydın ve Deniz ilinden de takviye ekipler sevk edildi.
Kavaklıdere Sazak mevkiindeki orman yangını 4 saatlik bir müdahalenin ardından kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı. Menteşe Yılanlı bölgesindeki yangın ise şiddetli rüzgar ve bölgeye arazözlerin girememesi nedeniyle kontrol altına alınmasında güçlük yaşandı.
Gece saatlerinde bölgeye çok sayıda iş makinesi ve arazöz sevk edilirken, alevlerin yerleşim birimlerini tehdit etmediği açıklandı. Menteşe Çamoluk mevkiindeki orman yangını bir noktada devam ederken, gece saatlerinde başlayan yağmur ile sabah saatlerinde kontrol altına alınmasının beklendiği açıklandı.
Göktepe Mahalle Muhtarı İsrafil Kaçar 28.30 sularında yangın ihbarı aldıklarını belirterek, “Tüm orman teşkilatımızın ekipleri, makineleri, arazözleri, Büyükşehir Belediyemizin ve Menteşe Belediyemizin emrindeki iş makineleri ile canla başla söndürmeye çalışıyoruz. Fırtına biraz daha imkan verirse söndüreceğiz. Şu anda herkes alarm durumunda. Yerleşim birimlerimize şu anda bir tehdit söz konusu değil” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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