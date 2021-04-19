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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Marmaris'te engelli park yerlerine hatalım parklara cezai işlem uygulandı

İHA

Marmaris'te engelli park yerlerine hatalım parklara cezai işlem uygulandı

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil Şube ekipleri engelli vatandaşların araçları için ayrılmış park yerlerine aracını park edenlere cezai işlem uyguladı.
Marmaris ilçesindeki sokak ve cadde üzerindeki engelliler için ayrılmış, tabela ve işaretler ile belirtilen alanlara yapılan hatalı park eden sürücülere ve araçlara ceza kesildi. Marmaris Trafik Tescil Şube Amirliği ekipleri engelliler için ayrılmış bölgelere park eden araç sahiplerine araçlarını kaldırmaları yönünde uyarı yaptı, araçlarının yanına gelmeyip çekilmeyen araçlar çekici yardımı ile otoparka çekildi.
Yapılan uygulamalarda engelli otoparkına park eden 14 araca 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 61'nci maddesine göre 288 Türk Lirası para cezası ve 10 puan ceza yazıldı, araması bulunan bir araç otoparka çekildi.
Marmaris Trafik Tescil Şube Amirliğinden edinilen bilgiye göre engelliler için ayrılmış park yerlerine engelsiz araçların park etmemesi konusunda farkındalık oluşturmak adına denetimlerin daha sık yapılacağı öğrenildi.

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