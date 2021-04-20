Datça açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem

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MUĞLA, (DHA)EGE Denizi´nde, Muğla´nın Datça açıklarında Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı´nın merkez üssünü Muğla´nın Datça ilçesinin 33.29 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat 08.09´da meydana geldi. Yerin 7.17 kilometre derinliğinde olan deprem, Datça´da hissedildi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Datça

2021-04-20 08:29:05



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