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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hastane, Yörük kızı Cennet’in okulu oldu

İHA

Hastane, Yörük kızı Cennet’in okulu oldu

Muğla'nın Milas ilçesinde ailesi ile birlikte göçebe olarak yaşayan ve çadırda kalan Yörük kızı ilkokul öğrencisi Cennet Medine (10), hastane çalışanlarının desteği ile Milas Devlet Hastanesi kantininde kendisi için ayrılan masada canlı derslerine girme imkanı buldu.
Bir yılı aşkın zamandır dünyada etkisini sürdüren, ülkemizde de binlerce cana mal olan Covid 19 ile mücadele eden sağlık personeli, yürekleri ısıtan bir davranış sergiledi. Göçebe hayat süren ailesiyle evinden kilometrelerce uzakta yaşayan küçük Cennet’in okuma çabasını fark eden Milas Devlet Hastanesi çalışanları, Cennet’in eğitimine katkıda bulunmak için seferber oldu. Hayvancılıkla geçimini sağlayan ailesiyle birlikte Muğla’nın Milas ilçesine gelen Cennet Medine, canlı derslerini Milas Devlet Hastanesi’ne ait kantinden takip ediyor. Kitaplarıyla masasını dolduran minik öğrenciye hastane personeli ve kantin işletmecileri tarafından her konuda yardımcı olunuyor.
Aslen Denizlili olan ve göçebe olarak hayvancılık yapan Medine ailesi hayvanlarıyla birlikte Milas’ın Sodra Dağı eteklerine gelerek konaklamaya başladı. Ailenin küçük kızı olan ve 4’üncü sınıfa giden 10 yaşındaki Cennet Medine ise eğitiminden geri kalmamak için Milas Devlet Hastanesi’nin çocuk parkına giderek ödevlerini burada yapmaya başladı. Cennet’i sık sık parkta kitaplarıyla otururken fark eden hastane personelleri, küçük kızın babasının çobanlık yaptığını ve ailesiyle birlikte çadırda yaşadığını öğrendi. Kısa süre içerisinde aile bireyleriyle de buluşan yetkililer, Cennet’in ders çalışmak için hastane içerisini de kullanabileceğini ifade etti. Durumdan haberdar olan hastane kantinini işletenler de Cennet’e sahip çıktı. Kantinde yer alan masa ve sandal
yeleri istediği gibi kullanmasına izin veren işletmeciler, 8.30 – 13.00 saatleri arasında dersi olan Cennet’e ise her türlü ikramda bulunuyor.

"Artık canlı dersleri kaçırmıyor"
İnternet bağlantısı olmadığı için sadece kitaplarla çalışma yapan Cennet’e hastane yönetimi tarafından kablosuz internet bağlantısını kullanması da sağlandı. Okula gider gibi her gün sırt çantasını alarak hastaneye gelen, daha güvenli bir ortamda ders çalışmaya devam eden minik Cennet, çalışması bitince odasını toplar gibi masasını düzenleyip kantinden ayrılıyor.
İlkokul dördüncü sınıfa gittiğini belirten Cennet Medine, hastane kantininde derslerine sorunsuz bir şekilde girdiğini, hastane çalışanlarının kendisi ile ilgilenmesinin kendisini çok memnun ettiğini ifade etti.

"Vesile olduğumuz için çok mutluyuz"
Milas Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı Arif Mazı, Cennet Medine ile yaklaşık on gün önce tanıştıklarını ifade ederek, "Hastane bahçesinde dolaşırken, Cennet'i çocuk oyun alanında ders çalışırken gördüm. Kendisi ile bir süre sohbet ettik. göçebe Yörüklerimiz var, onların kızı olduğunu ders çalıştığını ve çalışmadığı zamanlarda hayvanlara baktığını söyledi. Göçebe olduğu için çadırda kalıyorlar. Biz de kantinci arkadaşlarla konuştuk. Kendisine bir masa ayarladık, Wifi desteği sağladık. Kızımız her sabah 08.00'de geliyor, saat 13.00'a kadar derslerine giriyor. Arkadaşlar kendisine yardımcı oluyorlar. Vesile olduğumuz için biz de çok mutluyuz" diye konuştu.

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