Başkan Gürün Ramazan Bayramı’nı Kutladı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Ramazan Bayramı’nı kutlayan bir mesaj yayımladı.

Paylaşmanın, dayanışmanın, yokluğu var, gönülleri bir etmenin ayı Ramazan’da araya mesafelerin girdiğini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Osman Gürün iftar sofralarında, bayramlaşmalarda bir olunmasa da sevgiyle, hoşgörüyle gönüllerin, yüreklerin bir olduğunu söyledi ve tüm vatandaşların Ramazan Bayramı’nı kutladı.

“Sosyal mesafelere rağmen güzel bir bayram geçirmenizi diliyorum”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Osman Gürün; “Dünya ve ülkemizde yaşanan salgın nedeni ile iki Ramazan ayı ve bayramını sosyal mesafeler, tenha iftar sofraları, adetimiz, geleneğimiz olan büyüklerimizin ellerini, küçüklerimizin de gözlerinden öpmeden geçiriyoruz. Evlatlarımıza, torunlarımıza, sevdiklerimize onları korumak için sarılamıyor, yaklaşamıyoruz. Tüm bu yaşadığımız olumsuzluklara rağmen umutsuz ve karamsar olmaya hakkımız yok.

Paylaşmanın, dayanışmanın, yokluğu var etmenin ayı Ramazan ayından sonra Ramazan Bayramı’nda da mesafelere rağmen sevdiklerimizin yanında olmaya, onlara sarılamasak da sesimizle kucaklamaya devam edeceğiz. Bugünleri de geride bırakarak nerede o eski Ramazanlar demeden hep birlikte iftar ve bayram sofralarında buluşacak, sevdiklerimizle bir olacağız. Siz değerli hemşehrilerimizin Ramazan Bayramı’nı kutluyor, sağlıkla, umutla, mutlulukla ve sevdiklerinizle mesafelere rağmen güzel bir bayram geçirmenizi diliyorum”

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