Kereste atölyesi alev alev yandı



Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki kereste atölyesinde çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahale sonucu 3 saatte kontrol altına alındı. Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen 2 itfaiye personeli ise hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Fethiye´nin Çatalarık Mahallesi'ndeki bir kereste atölyesinde çıktı. Kereste atölyesinden alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler durumu sağlık, itfaiye, orman ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile çevredeki vatandaşlar, kısa sürede büyüyen yangına müdahale etti. Orman Bölge Müdürlüğü´ne ait 1 helipkopter ise söndürme çalışmalarına havadan destek verdi. Muğla Valisi Orhan Tavlı, Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat ve daire müdürleri olay yerine gelerek, yetkililerden bilgi aldı. Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen 2 itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.

yoğun çalışma sonucu 3 saatte kontrol altına alınan yangında, maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, Orman Genel Müdürü Bekir Karabey, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fethiye'de yerleşim yerlerine yakın atölyede çıkan yangın, ekiplerimizin de karadan ve havadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Fethiye Cavit AKGÜN

2021-06-13 21:56:28



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