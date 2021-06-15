Muğla’nın Ortaca ilçesi Cengiz Topel İlkokulu öğrencilerinin 2018 yılında, atık yağların geri dönüşüme kazandırılması için başlattıkları “Ortaca’da Evimiz, Temiz Kalsın Çevremiz” projesi devam ediyor.



Muğla’nın Ortaca ilçesi Cengiz Topel İlkokulu öğrencileri, 2018 yılında başlattıkları atık yağların geri dönüşüme kazandırılma projesi olan ‘Ortaca’da Evimiz, Temiz Kalsın Çevremiz’ projesi ile çevreyi kirleten atık yağların geri dönüşüme kazandırılmasını sağlarken, aynı zamanda ihtiyaç sahibi yaşıtlarına da tekerlekli sandalye alacaklar.

Kampanyaya destek vermek isteyenler, bitkisel atık yağları, evlerde beş litrelik pet şişelerde biriktirilecek, sonra da Ortaca Cengiz Topel İlkokuluna teslim edilecek. Okulda toplanan atıklar, haftalık olarak, çevre lisansı almış yetkili firmaya makbuz karşılığında teslim edilecek. Projenin hedefi olan, 1000 litrelik (1 ton) miktara ulaşınca, yetkili firmadan tekerlekli çocuk sandalyesi ödülü kazanılacak.



Ortaca Cengiz Topel İlkokulu öğrencileri, Ortaca ’da Evimiz Temiz Kalsın Çevremiz Projesiyle, birinci etapta 1063 litre, ikinci etapta 1030 litre, üçüncü etapta ise 11 Haziran itibariyle 490 litre atık yağ topladılar. Proje kapsamında kazanılan tekerlekli çocuk sandalyesini, Duygu Naslıca isimli 9 yaşındaki kız öğrenciye hediye ederek, onun engelini aşmasına destek oldular. Projeyi sürdüren Cengiz Topel İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri, Ortaca’da 30 bin hanenin olduğunun altını çizerek, vatandaşları projeye destek olmaları çağrısında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.