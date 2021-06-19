Muğla'da motosiklet kazası: 1 ölü Panelvan araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Muğla’nın Ortaca ilçesinde panelvan araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, Dalyan Mahallesi Atatürk Bulvarında seyir halinde olan Alican Aran yönetimindeki 48 JK 657 plakalı motosiklet, İ.Ş’nin kullandığı 20 ADG 883 plakalı panelvan araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü Aran yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsü Aran’a ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Aran hayatını kaybetti. Aran'ın ölüm haberi ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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