Pandemi konulu uluslararası karikatür yarışması sonuçlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından “PandemiCovid19” konulu düzenlenen 2’inci Uluslararası Karikatür Yarışması sonuçlandı. 58 ülkeden 667 eser sahibi, 2 bin 247 adet karikatürle katıldığı yarışmada Fransa’dan Shahrokh Heidari birinci oldu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve bu yılki konusu “PandemiCovid19” olarak belirlenen 2’inci uluslararası karikatür yarışmasına 58 ülkeden 667 eser sahibi, 2 bin 247 adet karikatürle katıldı.

Türkiye’nin yanı sıra ABD, Çin, İtalya, İspanya, İngiltere, İran, Japonya ve Fransa gibi ülkelerden katılım sağlandı.

2 bin 247 karikatür değerlendirmeye girdi

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘pandemi Covid19’ temalı uluslararası karikatür yarışmasının jüri üyeleri 2 bin 247 karikatürü değerlendirdi. Jüride ünlü karikatürcüler Gürbüz Doğan Ekşioğlu, Şevket Yalaz, Sait Munzur, Abdülkadir Uslu, Mehmet Selçuk ile mizah yazarı Savaş Ünlü yer aldı.

Birincilik ödülü Fransa’ya gitti

“PandemiCovid19” konulu düzenlenen 2’inci Uluslararası Karikatür Yarışmasında Fransa’dan Shahrokh Heidari birinci oldu. İkinci Hırvatistan’dan Dragutin dado Kovacevic, üçüncülüğü ABD’den David Hafez kaz aldı. Mansiyon dalında Belçika’dan Luc Descheemaiker birinci, Polonya’dan Zygmunt Zaradkiewicz ikinci ve Antalya’dan Yavuz Özhan Önür üçüncü oldu. Turan Özdemir Özel Ödülünü Mehmet Zeber kazanırken, 18 yaş altı ödülünü Sinop’tan Kaan Zeki Tabaklı ve Çorum’dan Selim Bozkurt kazandı. Pandemi Konulu Uluslararası Karikatür Yarışmasının ödül töreninin tarihi önümüzdeki günlerde açıklanacak.

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