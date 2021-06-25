Tesisat bacasına düşen köpeği itfaiye kurtardı

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Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, tesisat bacasına düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Akyarlar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir telekom şirketine ait tesisat bacasından köpek sesi geldiğini duyan çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, özel aparat yardımıyla 8 metre derinliğindeki bacadan köpeği çıkararak, kurtardı. Veteriner hekim tarafından yapılan kontrolün ardından köpek, tedavisi için Bodrum Hayvan Barınağına götürülerek tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ

2021-06-25 04:41:31



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