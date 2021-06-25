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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye’nin en büyük kültürel miras fuarında Bodrum tanıtıldı

İHA

Türkiye’nin en büyük kültürel miras fuarında Bodrum tanıtıldı

Heritage İstanbul, fuar ve konferanslarında konuşmacı olarak yer alan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, katılımcılara dünya kültür miraslarına ev sahipliği yapan Bodrum’u tanıttı. Yerel yönetim olarak Bodrum’un kültürel ve doğal mirasının korunması için yeni bir rota çizerek sorumluluk aldıklarını aktardı.

Bu yıl 5’incisi düzenlenen Türkiye’nin en büyük koruma, restorasyon, arkeoloji, müzecilik ve teknoloji fuar ve konferansı Heritage İstanbul heyecanı başladı. 2325 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleşen Heritage İstanbul, Türkiye’de kültürel miras bilincinin artması ve korunması gibi konuları amaçlarken sergi alanları, konferanslar, miras sohbetleri ve atölyelerle ziyaretçilerine kültürel ve tarihi anlar yaşatıyor.

Heritage İstanbul etkinlikleri kapsamında bugün İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda Tarihi Belediyeler paneli düzenlendi. Panele, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu ve Arkeoloji ve Sanat Yayınları Başkanı Arkeolog Nezih Başgelen katıldı.

Nezih Başgelen modaratörlüğünde başlayan panelde konuşma yapan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, burada olmaktan çok mutlu olduğunu belirterek Hertega’nın Ekim ayında Bodrum'da gerçekleştirilmesinden dolayı çok heyecanlı olduğunu söyledi. Aras, “Bodrum’u Bodrum yapan sadece turizm değildir. Turizmi var eden ne imara açılmış alanları ne zapt edilmiş koyları ne de otellerle çevrelenmek istenmesidir. Bodrum’un turizm değeri kendi gerçeğidir; dünya kültür miraslarına ev sahipliği yapıyor olmasıdır’’ diyerek Bodrum’un kültür miraslarına ev sahipliği yapıyor olması bakımından da önemli olduğuna dikkat çekti.

Bodrum’un çevre yıkımı tehdidinin çeşitli boyutlarıyla karşı karşıya olduğunu ifade eden Aras, ‘’Birçok noktamızı imara açan kararları, mandalina bahçelerimize kadar göz diken bir anlayışı savunarak veya görmezden gelerek, kültürel ve doğal mirasımızı korumamız mümkün değildir. Bodrum’un tarihi dokusunun ve ekosisteminin korunması gerekirken; kurdun kuşun yuvasından, tarım alanlarına kadar sermayenin konusu haline getirilmiş olması tarihsel zenginliğine ihanettir’’ diye konuştu.

Aras, Bodrum'da içinde de arkeolojik kalıntılar bulunan Cennet Koyu’nun özelleştirilmeden satıldığını ifade ederek, ‘buradan yol geçireceğiz’ diye kepçelerle tarihi eserlerin üzerinden geçerek parçaladığını belirti. Aras, “Bizler yerel yönetimler olarak sahip çıkacağız ama yetmiyor. O kepçe operatörünün bile bilgisi olması lazım ne oluyor burada diye. Bu topraklar sadece taştan topraktan ibaret değildir’’ ifadelerini kullandı.

Aras, açıklamalarına şu sözlerle devam etti; ‘’Bugün Bodrum’u koruyup kollamak için birçok alanda politikalar üretmeye ve mücadele etmeye uğraşıyoruz. Kent, çevre ve nüfus bağlamında sorunlarımızla yüzleşip, çözümler bulmaya çabalıyoruz, Bodrum için yeni bir rota çizmek istiyoruz. Bu yol haritası, her şeyden önce, Bodrum’un kültürel ve doğal mirasının korunması adına aranıyor ve geliştiriliyor’’

Pandemiden sonra Bodrum’da nüfusun iki buçuk kat artığına dikkat çeken Aras, yoğun göçün hızlı yapılaşmanın önünü açtığını belirti. Aras, “Bu demek değil ki biz göç geldi diye yeni imar alanları oluşturduk. Burada önemli olan yatırımın, girişimin önüne geçmek. Çok zor ama doğru bir şekilde yönlendirmek bizim elimizde ve iki yıldır bunu yapmaya çalışıyoruz. Bodrum eski bohem yapısını kaybetti ve insanlar onu arıyorlar” dedi.

817 Ekim 2021 tarihleri arasında Heritage Festival Halikarnassos Türkiye’nin zengin kültürel mirasa sahip en önemli yerlerinden olan Bodrum’da gerçekleşecek. TG Expo ve Bodrum Belediyesi işbirliği ile gerçekleşecek festivalin amacı, özellikle ihmal edilmiş, sahipsiz ve yok olmakta olan kültürel varlıkların değerini ön plana çıkarmak olacak.

Uluslararası alanda başarılarıyla tanınmış birçok ünlü ismin de katılımlarıyla gerçekleşecek Herritage etkinlikleri Bodrum’da festival havası estirecek. 10 gün boyunca sürecek olan festival etkinlikleri kapsamında miras sohbetleri, sergi, animasyon ve belgesel gösterimi, masal anlatıları, uçurtma günleri tiyatro gösterileri, kültür turları ve konserler gerçekleşecek.

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